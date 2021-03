Mit buntem Moos ist in Mondsee viel los

In einem alten Bauernhaus haben Daniela Stattmann und Daniela Weinhäupl eine Werkstatt so umgebaut, dass es nun einen großen Tisch gibt, an dem die beiden mit dem Moos arbeiten können, das sie von einem Partnerbetrieb bereits gefärbt erhalten. „Hier gibt’s auch eine Packstation, wo wir unsere Bilder versandfertig machen“, so Weinhäupl, die noch bis Sommer in Karenz und danach hauptberuflich für die „Mooserie“ tätig ist.