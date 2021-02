60-Jähriger attackiert Stieftochter mit Messer

Schnittwunden an Hals und Finger

Mutter und Tochter fuhren unverzüglich zur nächsten Polizeiinspektion und erstatteten Anzeige. Der 60-Jährige konnte wenig später an seiner Wohnadresse in Wörgl angetroffen und festgenommen werden. Das 19-jährige Opfer erlitt laut Exekutive eine leichte Schnittverletzung an der rechten Seite des Halses. Ihre Mutter wurde am Finger leicht verletzt.