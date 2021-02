Mehr als 100 Feierwütige bei Party in Wohnheim

Gegen 2.15 Uhr alarmierte ein anonymer Anrufer die Polizei und berichtete, dass eine Party in dem Studentenwohnheim in der Dresdner Straße im Gange sei. Erst als die Beamten vor Ort eintrafen, offenbarte sich jedoch das Ausmaß der Feierlichkeiten. „Über 100 Personen flüchteten sofort und nutzten dafür auch mehrere Notausgänge“, so Polizeisprecher Marco Jammer gegenüber krone.at.