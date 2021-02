Wahl-Umfrage: Kärntner wollen ehrliche Politiker

Bus-Karten für Senioren

Eine Pensionistin aus Villach schlägt in dieselbe Kerbe: „Wenn ich eine Bus-Seniorenkarte will, muss ich mir das Pickerl in Seebach holen. Kann das nicht von der Stadt zentral abgegeben werden?“ Junge Menschen haben den Eindruck, dass sich Politiker zu wenig in die Lebenssituation der Menschen einfühlen können. „Ich glaube, dass viele gar nicht wissen, wie es den Bürgern wirklich geht“, meint etwa ein Oberkärntner, der in Klagenfurt studiert. „In meiner Heimatgemeinde sehe und höre ich kaum etwas vom Bürgermeister oder von den Gemeinderäten, außer in Aussendungen und Wahlbroschüren. Persönliche Begegnungen gibt es - wenn überhaupt - nur kurz bei Veranstaltungen.“