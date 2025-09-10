Stephen Kings „Todesmarsch“: Verstörender Horror

In einem Nachkriegsamerika treten 50 junge Männer, die sich für den Wettbewerb des Long Walk qualifiziert haben, bei einem letztlich todbringenden Marathon an, bei dem sie ohne Rast und im Tempo von drei Meilen, also knapp 5 km pro Stunde, durch die Vereinigten Staaten laufen sollen. Wer unter diese Geschwindigkeitsvorgabe fällt, wird erst verwarnt – und dann erschossen. Dem Sieger und einzigen Überlebenden winkt ein hohes Preisgeld plus die garantierte Erfüllung eines beliebigen Wunsches.