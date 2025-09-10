Unfall auf Südautobahn A2: Lkw steht in Flammen

Der Abschnitt zwischen Velden und Wernberg ist derzeit gesperrt und es staut sich. Grund dafür ist ein brennender Lkw, der auf der Fahrbahn bei der Abfahrt Wernberg liegt. Die Feuerwehr Wernberg mit der Hauptfeuerwache Villach stehen mit zwei weiteren Feuerwehren im Einsatz und bekämpfen die Flammen.