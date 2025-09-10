Unfall auf Südautobahn A2: Lkw steht in Flammen

Borderline und Co. bei Kids: Das sind die Probleme
Wie erkennen & helfen
Ein brennender Lkw liegt derzeit auf der Südautobahn A2 im Bereich zwischen Velden und Wernberg in Kärnten. Vier Feuerwehren stehen im Einsatz, um das Fahrzeug zu löschen.
Der Abschnitt zwischen Velden und Wernberg ist derzeit gesperrt und es staut sich. Grund dafür ist ein brennender Lkw, der auf der Fahrbahn bei der Abfahrt Wernberg liegt. Die Feuerwehr Wernberg mit der Hauptfeuerwache Villach stehen mit zwei weiteren Feuerwehren im Einsatz und bekämpfen die Flammen.
Verletzte gibt es laut Angaben der Polizei keine. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Weitere Informationen folgen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.