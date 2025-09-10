Eine Bürgermeisterwahl im Schatten der Finanzen

Trauriger Anlass für Wahl

Der Anlass für den vorzeitigen Gang zur Urne in Wolfsberg ist traurig. Im Mai war der beliebte Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ) nach schwerer Krankheit im Alter von 48 Jahren verstorben. Er hatte sich 2021 mit 65,53 Prozent gegen vier Gegenkandidaten durchgesetzt. Was erwarten sich seine möglichen Nachfolger? Reinhard Stückler setzt sich ein „grüneres“ Wolfsberg zum Ziel, Josef Steinkellner erhofft sich „gut 25 Prozent“ und Alexander Radl will es ohne Stichwahl schaffen. So könnte jeder am Sonntag sein Ziel erreichen.