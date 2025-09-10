Sinkende Absätze und Kampf gegen die Rebzikade

Spätabends bald kein kühles Bier mehr in Kroatien?
Für öffentliche Ruhe
Sinkende Absätze unter den Konsumenten in aller Welt nimmt die österreichische Weinwirtschaft nicht so einfach hin. Das beste Gegenargument ist ein Jahrgang, der neue Maßstäbe setzt. Doch daneben tobt auch noch ein Kampf gegen die heimtückische Rebzikade ...
„Die Ernte ist hui, der Markt pfui!“ Kurz und einprägsam bringt Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld die Sorgen der Winzer bei einem Expertentreffen im Weingut der Familie Mariel in Wulkaprodersdorf auf den Punkt. Die ganze Branche steht vor großen Herausforderungen.
