Plötzlich war Krieg: „Meine Beine zitterten“

Belarus, Moskaus engster Verbündeter, wurde da schon konkreter. Der belarussische Generalmajor Pavel Muraveiko versuchte in seinen Ausführungen, etwas Abstand zwischen seinem Land und dem mutmaßlichen Angriff auf den polnischen Luftraum zu schaffen.

Seine Luftabwehr habe Drohnen verfolgt, die nach elektronischen Störmaßnahmen „vom Kurs abgekommen“ seien, erklärte er in einem Online-Statement. Man habe die polnische Seite gewarnt und selbst „fehlgeleitete“ Drohnen vom Himmel geholt.