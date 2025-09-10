Wie Propaganda-Dienst ein Eigenleben bekam

Großeinsatz unter anderem bei Ski-WM in Saalbach

„Das LMZ veröffentlichte täglich Meldungen über Themen, die nicht primär die Angelegenheiten der Landesverwaltung betrafen“, hieß es weiter. Diese Vorgehensweise hat sich in den vergangenen Jahren noch verstärkt. Seit Dezember 2024 betreibt der Propaganda-Dienst eine eigene Video-Plattform „Salzburg On“. Damit berichtete das Büro unter anderem von der Ski-WM, einer Veranstaltung des Skiverbandes und nicht des Landes.