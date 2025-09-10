Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Parallelstrukturen

Wie Propaganda-Dienst ein Eigenleben bekam

Salzburg
10.09.2025 19:00
Auch von der Ski-WM berichtete das Medienzentrum eifrig.
Auch von der Ski-WM berichtete das Medienzentrum eifrig.(Bild: Tröster Andreas)

Salzburgs Landesregierung sucht eine neue Führung für seine Propaganda-Abteilung. Der neue Chef wird das Medienzentrum des Landes wieder auf seinen eigentlich gedachten Zweck zurückführen müssen.

0 Kommentare

Die Landesregierung sucht wie berichtet einen neuen Chef für ihre Propaganda-Abteilung, das Medienzentrum. Eine der Hauptaufgaben für die neue Leitung wird es sein, die Abteilung wieder in seine ursprünglich vorgesehenen Bahnen zurückzulenken.

Denn unter Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hat das Referat ein gewisses Eigenleben entwickelt. So kritisierte der Landesrechnungshof in seinem Bericht vor zwei Jahren etwa nicht nur organisatorische Mängel im Referat und die Kosten, sondern auch die grundsätzliche Arbeit.

Regelmäßig würde das Landes-Medienzentrum (LMZ) seine Kompetenzen überschreiten. „Das LMZ konzentrierte sich nicht auf die Erledigung seiner Kernaufgaben als Pressestelle der Salzburger Landesverwaltung“, schrieb der Rechnungshof in seinem Bericht.

Großeinsatz unter anderem bei Ski-WM in Saalbach
„Das LMZ veröffentlichte täglich Meldungen über Themen, die nicht primär die Angelegenheiten der Landesverwaltung betrafen“, hieß es weiter. Diese Vorgehensweise hat sich in den vergangenen Jahren noch verstärkt. Seit Dezember 2024 betreibt der Propaganda-Dienst eine eigene Video-Plattform „Salzburg On“. Damit berichtete das Büro unter anderem von der Ski-WM, einer Veranstaltung des Skiverbandes und nicht des Landes.

Lesen Sie auch:
Der Rechnungshof kritisierte die Berichterstattung – Unter Wilfried Haslauer wurde das ...
Krone Plus Logo
Salzburgs Landesbudget
So viele Millionen verschlingt Propagandadienst
09.09.2025

Dreiste Begründung in einer Anfragebeantwortung im Landtag: Kein Medium habe „auch nur annähernd in dem Umfang wie das Land Salzburg die regionale Berichterstattung umgesetzt“. Dabei waren neben der „Krone“ auch alle anderen Salzburger Medien für die Regionalberichterstattung mit Mitarbeitern vor Ort. Mit Steuergeld wurde eine Parallelstruktur zum etablierten privaten Medienmarkt aufgebaut.

Porträt von Matthias Nagl
Matthias Nagl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
330.919 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
176.170 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
113.487 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2213 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1724 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1577 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf