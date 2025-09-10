Putin dreht an der Kriegsschraube

Die russische Führung hat offensichtlich nach gründlicher Analyse von Trumps Verhalten gegenüber Russland die letzten Hemmungen verloren und geht nun aufs Ganze. Schon am Vortag hatte der Kreml-Wauwau Medwedew erklärt, Finnland sei voll von Nazismus und stelle sich als Plattform für einen NATO-Angriff gegen Russland zur Verfügung. Ein anderer Kreml-Scharfmacher fordert den Rückbau der NATO bis zur deutschen Ostgrenze – oder sogar darüber hinaus? Ziel aller Machtfantasien im Kreml ist die Hegemonie (= Oberherrschaft) über ein „neutralisiertes“ Europa.