Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Putin dreht an der Kriegsschraube

Kolumnen
10.09.2025 20:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
0 Kommentare

Nein, das war kein Schwarm verirrter Drohnen. Das war schon eine handfeste Provokation Polens und der NATO; eine gefährliche Eskalation, ein Test, den das NATO-Bündnis nun bestehen muss, will es nicht vollends zum Papiertiger werden.

Die russische Führung hat offensichtlich nach gründlicher Analyse von Trumps Verhalten gegenüber Russland die letzten Hemmungen verloren und geht nun aufs Ganze. Schon am Vortag hatte der Kreml-Wauwau Medwedew erklärt, Finnland sei voll von Nazismus und stelle sich als Plattform für einen NATO-Angriff gegen Russland zur Verfügung. Ein anderer Kreml-Scharfmacher fordert den Rückbau der NATO bis zur deutschen Ostgrenze – oder sogar darüber hinaus? Ziel aller Machtfantasien im Kreml ist die Hegemonie (= Oberherrschaft) über ein „neutralisiertes“ Europa.

Putin macht mit der NATO den „Frosch-Test“. Diese Metapher besagt, dass ein Frosch im kalten Wasser, das langsam erhitzt wird, nicht merkt, dass er gekocht wird, und deshalb nicht herausspringt, bis es zu spät ist.

Russland hat die Wirtschafts-„Kraft“ von dreieinhalb Mal Österreich. Nicht mehr. Ein so aggressives Verhalten kann es sich trotz seiner Kriegswirtschaft nur zu leisten trauen, wenn es sich großer Unterstützung sicher ist. Das sind China und Nordkorea, jeder auf seine Weise, spätestens seit dem großen Gipfeltreffen in Peking. Der Westen hat Trump.

Porträt von Kurt Seinitz
Kurt Seinitz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
330.919 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
176.170 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
113.487 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2213 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1724 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1577 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Putin dreht an der Kriegsschraube
„Krone“-Kommentar
Brombeerrote Belanglosigkeit
„Krone“-Kommentar
Trump und Krieg: Nur ein Spaß?
„Krone“-Kommentar
Die Kirche als WhatsApp-Gruppe
„Krone“-Kommentar
Rechtsaußen im Höhenflug
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf