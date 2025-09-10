Genuss, Trends und Technik für alle Generationen

Die Herbstmesse Klagenfurt begeistert auch heuer wieder mit einem bunten Mix aus Genuss, Information und Unterhaltung. Von regionalen Schmankerln bis hin zu glitzernden Modeschauen.
Super taugt es mir! Ich habe schon viel gesehen und einige Broschüren mitgenommen“, ist Besucherin Inge Mösslacher von der diesjährigen Herbstmesse begeistert.
Mit einem Feuerwerk an Gerüchen, Informationen und Vorträgen verwandelt sich das Messegelände in Klagenfurt bis Sonntag in einen Schmelzpunkt für die unterschiedlichsten Interessen.
Bunter Mix erwartet Besucher
Wenn die Seminarbäuerinnen Topfenblätterteig als gesunde Alternative zu herkömmlichem Blätterteig anbieten, zukunftsweisende Energieträger vorgestellt werden oder Models glitzernde Outfits bei Modeschauen präsentieren, dann zeigt sich auf der Herbstmesse, wie breit gefächert das Angebot ist und wie Innovation, Tradition und Unterhaltung zu einem besonderen Erlebnis für die Besucher verschmelzen. Natürlich darf – wenn das Wetter mitspielt – ein Besuch im Gaudepark nicht fehlen.
Die „Krone“ ist in Halle 1 mit einem Stand vertreten: Neben einem genüsslichen Kaffee werden alle Fragen rund um unser Abo-Service beantwortet und für unseren Verein „Krone-Leser helfen“ sammeln wir fleißig Spenden, um Familien in Notsituationen zu unterstützen. Vorbeischauen und gustieren!
Kommentare
