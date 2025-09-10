Genuss, Trends und Technik für alle Generationen

Bunter Mix erwartet Besucher

Wenn die Seminarbäuerinnen Topfenblätterteig als gesunde Alternative zu herkömmlichem Blätterteig anbieten, zukunftsweisende Energieträger vorgestellt werden oder Models glitzernde Outfits bei Modeschauen präsentieren, dann zeigt sich auf der Herbstmesse, wie breit gefächert das Angebot ist und wie Innovation, Tradition und Unterhaltung zu einem besonderen Erlebnis für die Besucher verschmelzen. Natürlich darf – wenn das Wetter mitspielt – ein Besuch im Gaudepark nicht fehlen.