Lucas Auer: „Du musst eins werden mit deinem Auto“

„Krone“: Lucas, du führst die Gesamtwertung der DTM an, hast aber gleich acht Gegner im Nacken, die dir schon in Spielberg die Führung abluchsen wollen. Wie gehst du mit dieser besonderen Situation um?

Lucas Auer: Das ist eigentlich eine feine Situation, weil du im Cockpit erst gar nicht pokern kannst. Du musst schauen, dein Maximum an Speed herauszuholen, einerseits clever zu agieren, aber auch aggressiv zu bleiben. Am Ende setzt sich dann der schnellste Fahrer durch und nicht der beste Verwalter.