Lucas Auer: „Du musst eins werden mit deinem Auto“

„In diesem Fall sehe ich überall nur Verlierer“
Demo-Chaos bei Vuelta
Lucas Auer kommt als Führender der DTM-Gesamtwertung nach Spielberg. Warum das Heimrennen heuer besonders schwierig wird und wie der Tiroler seine beste Karte ausspielen will, verrät er im großen Interview.
„Krone“: Lucas, du führst die Gesamtwertung der DTM an, hast aber gleich acht Gegner im Nacken, die dir schon in Spielberg die Führung abluchsen wollen. Wie gehst du mit dieser besonderen Situation um?
Lucas Auer: Das ist eigentlich eine feine Situation, weil du im Cockpit erst gar nicht pokern kannst. Du musst schauen, dein Maximum an Speed herauszuholen, einerseits clever zu agieren, aber auch aggressiv zu bleiben. Am Ende setzt sich dann der schnellste Fahrer durch und nicht der beste Verwalter.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.