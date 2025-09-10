Öffi-Bus kracht mitten in Wien in Straßenbahn

Ziegenbock löste Großeinsatz der US-Polizei aus
„Hilferufe einer Frau“
Im zweiten Wiener Gemeindebezirk ist es am Mittwochabend zu einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Linienbus gekommen.
An der Ecke zwischen Vorgartenstraße und Walcherstraße bog der Öffi-Bus der Linie 11A ab – und streifte dabei die Bim der Linie 12. Die Polizei habe vor Ort leichte Spuren an den Fahrzeugen festgestellt, hieß es vonseiten der Wiener Linien zur „Krone“.
Verletzte habe es keine gegeben. Der Verkehr sei kurzzeitig unterbrochen worden – aufgrund der raschen Arbeiten konnte die Störung demnach aber innerhalb von wenigen Minuten behoben werden.
