Er kam zu schnell: Freier wollte sein Geld zurück

Ein pikanter Prozess am Klagenfurter Landesgericht offenbart, was gekaufter Sex kostet und welche Leistungen dafür zu erwarten sind. Ein 28-jähriger Kunde war mit dem im Laufhaus Gebotenen so unzufrieden, dass er das vereinbarte Honorar wieder zurückforderte – und die Prostituierte Anzeige erstattete.
„Wie läuft das denn so bei Ihnen?“, will Richterin Claudia Bandion-Ortner von einer Prostituierten in Klagenfurt wissen. „Zahlen die Kunden für eine fixe Zeit oder ist die Leistung aus, wenn er kommt?“ Denn ein 28-Jähriger behauptet, es hätte 30 Minuten „gebucht“, aber es hätte gar keinen Sex gegeben, weil ihm die Frau nicht gefallen habe. „Sie roch nach Fisch“, hatte er wenig galant angegeben.
Daher hätte er sein Geld zurückgefordert. Sie wiederum versichert, es sei alles wie üblich gelaufen, aber er sei nach zwei Minuten Geschlechtsverkehr schon fertig gewesen. Danach hätte er ihr die im Voraus bezahlten und auch vereinbarten 100 Euro Honorar dreist geraubt.
„Manche Männer sind schnell glücklich und bleiben trotzdem noch ein bisserl; andere wollen sofort weg – aber zahlen muss schließlich jeder“, plaudert die junge Rumänin aus dem Laufhaus-Alltag.
„Und brav sein!“
Der Schöffensenat glaubt ihr, dass ihr der Freier den hart verdienten Lohn rauben wollte und verurteilt den Mann zu 20 Monaten teilbedingter Haft. Da er schon länger sitzt, darf er gleich wieder nach Hause. „Vielen Dank“, ist er erleichtert. „Und brav sein!“, mahnt ihn Frau Rat noch: „Nicht mehr ins Laufhaus gehen!“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.