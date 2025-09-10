Er kam zu schnell: Freier wollte sein Geld zurück

„Wie läuft das denn so bei Ihnen?“, will Richterin Claudia Bandion-Ortner von einer Prostituierten in Klagenfurt wissen. „Zahlen die Kunden für eine fixe Zeit oder ist die Leistung aus, wenn er kommt?“ Denn ein 28-Jähriger behauptet, es hätte 30 Minuten „gebucht“, aber es hätte gar keinen Sex gegeben, weil ihm die Frau nicht gefallen habe. „Sie roch nach Fisch“, hatte er wenig galant angegeben.