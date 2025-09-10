Wegen Real: Wirbel um Brasilien-Coach Ancelotti

Die Pleite in der WM-Qualifikation gegen Bolivien war für das brasilianische Nationalteam zwar verschmerzbar, weil man das Ticket für das Turnier im kommenden Jahr bereits in der Tasche hatte, dennoch gibt es nun Aufregung rund um Superstar Raphinha und Trainer Carlo Ancelotti.
Wie die spanische Zeitung „Sport“ berichtet, soll der Barcelona-Kicker sauer auf den Italiener sein, weil er bei der Pleite gegen Bolivien eingesetzt wurde.
Real bevorteilt?
Ancelotti hatte Raphinha eine halbe Stunde vor Schluss eingewechselt, um die Niederlage abzuwenden – letztlich vergebens. Jetzt wird dem Trainer vorgeworfen, seinen Ex-Klub Real Madrid zu bevorzugen, weil er die drei Real-Stars Vinicius Junior, Rodrygo und Eder Militao für die beiden Quali-Partien gegen Chile und Bolivien schonte – während Raphinha bei den beiden Spielen insgesamt 108 Minuten auf dem Platz stand.
Barca-Trainer Hansi Flick war sicher nicht sehr begeistert, dass sein Schützling für die zuvor schon qualifizierten Brasilianer auflaufen musste, denn am Wochenende wartet auf die Katalanen die Ligapartie gegen Valencia.
