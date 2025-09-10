Wegen Real: Wirbel um Brasilien-Coach Ancelotti

Real bevorteilt?

Ancelotti hatte Raphinha eine halbe Stunde vor Schluss eingewechselt, um die Niederlage abzuwenden – letztlich vergebens. Jetzt wird dem Trainer vorgeworfen, seinen Ex-Klub Real Madrid zu bevorzugen, weil er die drei Real-Stars Vinicius Junior, Rodrygo und Eder Militao für die beiden Quali-Partien gegen Chile und Bolivien schonte – während Raphinha bei den beiden Spielen insgesamt 108 Minuten auf dem Platz stand.