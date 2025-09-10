Straßenarbeiter fanden toten Lenker (45) im Wald

Knall gehört

Gruselig: Der Unfall könnte bereits 13 Stunden vor seiner Entdeckung passiert sein. Denn ein Nachbar gab an, um Mitternacht einen Knall gehört zu haben. Laut Auskunft der Polizei handelt es sich bei dem betreffenden Straßenabschnitt um einen ehemaligen Unfallhäufungspunkt. In dieser 90-Grad-Kurve seien früher regelmäßig Unglücksfälle passiert. „Das Auto war völlig im Wald verschwunden, daher war es wirklich Zufall, dass es entdeckt worden ist“, so ein Polizist zur „Krone“.