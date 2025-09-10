So spüren Hundenasen Borkenkäfer in Bäumen auf

Dass der Borkenkäfer unsere Wälder und unsere Forstwirtschaft herausfordert, ist wohlbekannt. Besonders in Oberkärnten sind Fichten, aber auch andere Nadelbäume von hier verbreiteten Arten wie dem Buchdrucker befallen. Umgestürzte und liegen gebliebene Bäume mit ihrem geschädigten Holz begünstigen die Verbreitung des Schädlings.