Altersheime: „Wir stemmen das nicht mehr“

„Jetzt muss sich endlich was tun.“ St. Michaels Bürgermeister Manfred Sampl (ÖVP) hat wie viele seiner Amtskollegen genug. Seit Jahren fordern sie von der Landesregierung mehr finanzielle Unterstützung für gemeindeeigenen Seniorenheime. Das Land zahlt zwar pro Pflegefall einen Tagessatz an die Gemeinden – doch dieser wurde seit geraumer Zeit nicht mehr angepasst. „Eigentlich sollten sich Land und Gemeinden die Kostentragung 50 zu 50 aufteilen, aber das ist längst nicht mehr so“, betont Sampl. Er ist auch Präsident des Salzburger Gemeindeverbandes, setzt sich mit diesem für eine Anpassung der Tagsätze an.