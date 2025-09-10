Vorteilswelt
Ortschefs verzweifelt

Altersheime: „Wir stemmen das nicht mehr“

Salzburg
10.09.2025 20:00
Die Erhaltung ihrer Altersheime stellt Salzburgs Gemeinden vor riesige Herausforderungen
Die Erhaltung ihrer Altersheime stellt Salzburgs Gemeinden vor riesige Herausforderungen

Salzburgs Ortschefs schlagen Alarm! Die Finanzierung ihrer Seniorenheime steht auf der Kippe – auch, weil es vom Land weit weniger Zuschüsse gibt als anderswo in Österreich.

„Jetzt muss sich endlich was tun.“ St. Michaels Bürgermeister Manfred Sampl (ÖVP) hat wie viele seiner Amtskollegen genug. Seit Jahren fordern sie von der Landesregierung mehr finanzielle Unterstützung für gemeindeeigenen Seniorenheime. Das Land zahlt zwar pro Pflegefall einen Tagessatz an die Gemeinden – doch dieser wurde seit geraumer Zeit nicht mehr angepasst. „Eigentlich sollten sich Land und Gemeinden die Kostentragung 50 zu 50 aufteilen, aber das ist längst nicht mehr so“, betont Sampl. Er ist auch Präsident des Salzburger Gemeindeverbandes, setzt sich mit diesem für eine Anpassung der Tagsätze an.

In den städtischen Seniorenheimen läuft vieles falsch.
Missstände aufgedeckt
Dubiose Zustände in Salzburgs Altenheimen
14.10.2024
Zu wenig Personal
Jedes fünfte Pflegebett in Salzburg ist gesperrt
24.09.2024

Land Salzburg ist das Auszahlungs-Schlusslicht
Laut Gemeindeverband zahlt das Land pro Bewohner in Pflegestufe 4 einen Tagestarif von 159,69 Euro aus. In allen anderen Bundesländer würde mehr Geld fließen. Die Stadt Wien etwa zahlt 208,99 Euro aus – und damit knapp 50 Euro mehr.

Die Salzburger Gemeinden fordern eine Erhöhung der Taggeldsätze um 15 Euro. „Damit würden wir im Mittelfeld liegen“, meint hierzu Halleins Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ). Er legt sich fest: „Lohn- und Energiekosten steigen rasant an, wir kommen hier nicht mehr nach. Das Land ist in der Pflicht, wir Gemeinden können das nicht mehr stemmen.“ Die Stadt Hallein würden Abgänge im Millionenbereich plagen. Derzeit muss man im städtischen Seniorenheim die Lichtrufanlagen in den Zimmern erneuern. Kostenpunkt: knapp 300.000 Euro.

Zitat Icon

In dieser Sache muss sich wirklich endlich etwas tun. Die Tarifanpassungen müssen im neuen Budget des Landes berücksichtigt werden. Das Land Salzburg leistet derzeit nicht die Zahlungen, die für ein Gleichgewicht nötig wären. Die Gemeinden können das kaum noch stemmen.

Manfred Sampl, Bürgermeister von St. Michael

LH-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ), die nach dem Abgang von Landesrat Christian Pewny das Sozialressort über hat, teilt auf „Krone“-Anfrage mit: „Wir sind uns bewusst, dass die Finanzierung der Seniorenwohnheime eine große Herausforderung für Gemeinden und Betreiber darstellt.“ Derzeit laufe eine unabhängige Wirtschaftsprüfung, die mögliche weitere Tarifanpassungen unter die Lupe nehme. Svazek: „Sobald diese abgeschlossen ist, werden wir auf Basis transparenter Daten entscheiden, welche weiteren Schritte notwendig sind.“

Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
Salzburg

Folgen Sie uns auf