Pellizzari gewinnt 17. Etappe, Gall auf Platz 7

Gall: „Hoffentlich kann ich Platz in Gesamtwertung halten“

„Es war heute wieder ein sehr harter Tag, ein großer Kampf. Ich habe mich heute nicht ganz so super gefühlt, ähnlich wie gestern, als mir ein bisserl der Punch fehlte“, sagte Gall. Er habe am Anfang des Anstiegs nicht mitgehen können und sei dann sein eigenes Tempo gefahren: „Ich habe dann Gott sei Dank einen guten Rhythmus gefunden. Die letzten Kilometer sind etwas flacher geworden, der Rückstand hat sich in Grenzen gehalten.“