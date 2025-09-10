Spätabends bald kein kühles Bier mehr in Kroatien?

Insbesondere in touristischen Regionen wie der Küstenstadt Split wird seit vergangenem Sommer vermehrt über Schwierigkeiten mit Betrunkenen berichtet, die die öffentliche Ruhe stören würden. Allein in Split seien während der Hauptsaison 35 Beamte im Stadtzentrum im Einsatz, unter anderem, um gegen unangemessenes Verhalten von Touristen vorzugehen. Der Verkauf von Alkohol in den Nachtstunden sei dabei eines der Hauptprobleme – deswegen habe sich Bürgermeister Tomislav Suta an das Ministerium gewandt. Das nun mit den Überlegungen reagierte.