„In diesem Fall sehe ich überall nur Verlierer“
Demo-Chaos bei Vuelta
Radstrecke gestürmt, sogar der interne Funk wurde gekapert – das Chaos durch die täglichen Pro-Palästina-Proteste bei der Spanien-Rundfahrt sorgt bei Veranstaltern, Polizei und Radprofis für Ärger. Ö-Tourdirektor Thomas Pupp sieht nur eine Lösung.
Absperrungen werden weggedrückt, die Strecke gestürmt. Fahrer kamen so schon zu Sturz, sogar der Funk-Verkehr der Vuelta wurde gehackt und Parolen in die Ohrhörer der Profis skandiert. Die täglichen Pro-Palästina-Proteste bei der Spanien-Rundfahrt sorgen für Ärger. Durch die erzwungene Verkürzung der 16. Etappe wurde Felix Gall am Dienstag sogar um die Chance gebracht, einen Rückstand aufzuholen.
