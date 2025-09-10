Vorteilswelt
Demo-Chaos bei Vuelta

„In diesem Fall sehe ich überall nur Verlierer“

Sport-Mix
10.09.2025 18:30
Die Palästina-Demos stören die Vuelta täglich.
Die Palästina-Demos stören die Vuelta täglich.(Bild: EPA/Miguel Tona)

Radstrecke gestürmt, sogar der interne Funk wurde gekapert – das Chaos durch die täglichen Pro-Palästina-Proteste bei der Spanien-Rundfahrt sorgt bei Veranstaltern, Polizei und Radprofis für Ärger. Ö-Tourdirektor Thomas Pupp sieht nur eine Lösung.

Absperrungen werden weggedrückt, die Strecke gestürmt. Fahrer kamen so schon zu Sturz, sogar der Funk-Verkehr der Vuelta wurde gehackt und Parolen in die Ohrhörer der Profis skandiert. Die täglichen Pro-Palästina-Proteste bei der Spanien-Rundfahrt sorgen für Ärger. Durch die erzwungene Verkürzung der 16. Etappe wurde Felix Gall am Dienstag sogar um die Chance gebracht, einen Rückstand aufzuholen.

