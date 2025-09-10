„In diesem Fall sehe ich überall nur Verlierer“

Absperrungen werden weggedrückt, die Strecke gestürmt. Fahrer kamen so schon zu Sturz, sogar der Funk-Verkehr der Vuelta wurde gehackt und Parolen in die Ohrhörer der Profis skandiert. Die täglichen Pro-Palästina-Proteste bei der Spanien-Rundfahrt sorgen für Ärger. Durch die erzwungene Verkürzung der 16. Etappe wurde Felix Gall am Dienstag sogar um die Chance gebracht, einen Rückstand aufzuholen.