Patientendaten von 500.000 Franzosen im Internet

Die illegale Verbreitung hochsensibler Patientendaten im Internet sorgt in Frankreich für Aufregung. Die auf Software im Gesundheitswesen spezialisierte Firma Dedalus Frankreich meldete einen „schwerwiegenden Akt von Cyberkriminalität“. Dieser hätte zu Zugriffen auf Daten einiger Laborkunden geführt, hieß es in einer Mitteilung. Das Unternehmen habe 28 betroffene Labore in sechs verschiedenen Departements identifiziert.