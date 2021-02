Augenwischerei: E-Autos dominieren Green NCAP

Und so ist es kein Wunder, dass der VW ID.3 auf Platz 1 landet. Max Lang, Fahrzeug- und Umweltexperte beim Klub, konstatiert auch ganz treffend: „Das ist wenig überraschend, schließlich bewerten wir in diesem Test Treibhausgase, Schadstoffausstoß und Energieverbrauch des Antriebs am Rollenprüfstand und auf der Straße, das heißt, nur im Fahrbetrieb. Elektrofahrzeuge haben im Fahrbetrieb naturgemäß keinerlei Emissionen und sind auch im Verbrauch sehr effizient.“ Freundlich ausgedrückt kann man das als No-na-Ergebnis bezeichnen.