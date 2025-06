Für Max kommt Spielberg zum richtigen Zeitpunkt

Der Vierfach-Champion will nun unbedingt das Momentum vom zweiten Platz in Kanada mitnehmen, in Spielberg darf er sich aber keinen Strafpunkt leisten, um nicht für das letzte Rennen vor der Sommerpause in Silverstone gesperrt zu werden. Sein Team habe jedenfalls in den vergangenen zwei Wochen hart an einem Upgrade gearbeitet, berichtete Verstappen. Dieses soll die Bullen wieder näher an McLaren heranführen. Das Papaya-Team ist wieder in der Favoritenrolle – auch wenn der Grand Prix in Montreal alles andere als ideal verlief. Das sei das erste Mal gewesen, sagte Marko, „dass McLaren heuer geschwächelt hat. Ich gehe nicht davon aus, dass es in Österreich ähnlich sein wird, weil eine Tendenz wissen wir: Je wärmer, desto besser für McLaren, und es soll Temperaturen um 30 Grad herum haben.“