Über 50 Journalisten waren am Mittwochabend im Pressekonferenzraum des Lincoln Financial Field in Philadelphia, als Real-Trainer Xabi Alonso die Bühne betrat. Das Interesse an seiner Person und den Königlichen ist auch in den USA riesig. Der Spanier äußerte sich im Rahmen des Medientermins auch zu ÖFB-Teamkapitän David Alaba und seinem Gesundheitszustand. „David Alaba wird noch etwas Zeit brauchen. Wir gehen Schritt für Schritt, aber wir müssen noch ein bisschen warten“, sagte der 43-Jährige. Wann genau Österreichs Topstar wieder auf dem Feld stehen soll, ließ Alonso offen.