Zwei Kinder verloren ihren Vater bei Forstunfall

Trauer und Fassungslosigkeit in Haag am Hausruck in Oberösterreich: Donnerstagvormittag starb der bei allen beliebte Ortsbäcker Josef Sch. (33) bei Forstarbeiten. Sein Vater (65) war bei dem Zwischenfall dabei, konnte aber nichts mehr für seinen Sohn tun. Der junge Papa hinterlässt zwei kleine Kinder und seine Ehefrau.