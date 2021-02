Experte zu IS: „Das Kalifat existiert nicht mehr“

Die Terrormiliz Islamischer Staat hat laut einem Experten deutlich an Bedrohlichkeit verloren. „Das Kalifat existiert nicht mehr“, erklärte der deutsche Terrorismusforscher Peter Neumann. „Lange geplante, komplexe Aktionen, wie 2015 in Paris, kann der IS derzeit nicht mehr durchführen“, so der Professor für Sicherheitsstudien am King‘s College London.