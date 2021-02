Privatvermieter: Bitterer Kampf um die Existenz

Die Privatzimmervermieter wurden bei der Vergabe der Hilfsgelder vergessen, die „Krone“ berichtete mehrfach. Die Salzburger SPÖ machte schon vor Monaten auf Die Missstände aufmerksam. „Hilfsgelder müssen hier genauso fließen wie in allen anderen Bereichen. Wenn das der Bund nicht schafft, muss das Land den Betroffenen unter die Arme greifen“, so SP-Landeschef David Egger, der Landeshauptmann Wilfried Haslauer in die Pflicht nimmt. „Wir haben in Wien bereits interveniert und im ersten Schritt die Lösung mit dem Härtefallfonds und Umsatzersatz erreicht. Nun wurden auch jene mit mehr als zehn Betten ins Härtefallgesetz aufgenommen“, sagt Haslauer.