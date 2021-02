Lieferengpass: Weniger Impfungen fürs Land

Was heißt das für den Impffortschritt?

Noch diese Woche wird in Altenheimen und Krankenhäusern weiter geimpft. Die 135 Heime sollen dann abgeschlossen sein, ebenso Erstimpfungen bei den Rettungsdiensten und beim Ordinationspersonal. Ärzte im niedergelassenen Bereich wurden mit dem Moderna-Impfstoff fast zur Gänze durchgeimpft. Seit gestern findet zudem die zweite Welle der Erstimpfungen der Über-84-Jährigen statt, die nicht in Heimen wohnen. 15.900 Termine konnten vergeben werden. Dass die Vergabe von Terminen nur nach dem Alter geht, verstehen etwa jüngere Hochrisikopatienten nicht – siehe Interview.