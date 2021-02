Bankräuber gab bis zur Festnahme nur zehn Euro aus

Schon kurz nach dem Überfall hatten die Ermittler den entscheidenden Hinweis erhalten, nachdem die Bilder der Überwachungskamera veröffentlicht worden waren. Die Ermittler wussten, dass der 32-jährige Stefan B. am Mittwoch in Taufkirchen an der Pram einen Termin hatte – dort wartete schon die Cobra auf ihn.