Test positiv: Grazer Bürgermeister Nagl hat Corona

Am Dienstag in der Früh bekam Nagl sein Testergebnis: Auch er ist positiv. Der Stadtchef ist zwar nach wie vor symptomlos, seine Quarantäne wird nun aber um zehn Tage verlängert. Dann wird er erneut getestet - wenn er dann gesund ist, darf er wieder ins Rathaus. Die Gemeinderatssitzung am Donnerstag muss somit ohne ihn stattfinden.