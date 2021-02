Vermeintliche Liebe übers Internet war Betrüger

Schweren Betrug vermutet eine Klagenfurterin in ihrer vermeintlichen Internetliebe: Im Vorjahr hatte sie auf Sozialen Medien einen Mann aus Amsterdam kennengelernt. Im September verküdnete er übers Internet, zu ihr nach Kärnten ziehen zu wollen. Doch dazu sei etwas Geld notwendig. Die 40-Jährige überwies also in mehreren Tranchen Tausende Euro.