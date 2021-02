Fitness-Studios geht schön langsam „der Saft“ aus

Rund 215 Fitnessstudios gibt es in Oberösterreich. Im Lockdown geht ihnen langsam „der Saft“ aus. Isabella Kling von Mrs. Sporty in Linz und Bert Golda von „Bert’s Fitness“ in Bad Hall hoffen auf den Sportgipfel: „Wir brauchen Klarheit, wie es weitergeht.“