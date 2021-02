„It Takes Two“: Neuer Trailer zum Koop-Adventure

Mit „It Takes Two“ bringen Publisher EA und Entwickler Hazelight nach dem gefeierten „A Way Out“ am 26. März ein neues Koop-Adventure auf PS4 und Xbox One (jeweils kostenloses Upgrade auf PS5 und Xbox Series X) sowie den PC (via Origin und Steam). Gamer schlüpfen darin in die Rollen von Cody und May, einem zerstrittenen Paar, das sich auf unbekannte magische Weise in Puppen verwandelt und nun widerwillig lernen muss, seine Differenzen zu überwinden, um die zerrüttete Beziehung zu retten und den Weg zurück nach Hause zur geliebten Tochter zu finden. In einem neuen, kommentierten Gameplay-Trailer erzählt Game Director Josef Fares mehr über die Herausforderungen.