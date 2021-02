Hustensaft und Nasenspray verstauben in Regalen

Die Covid-Maßnahmen wirken - halten sogar Schnupfenbakterien und Viren, die Erkältungen auslösen, in Schach: So ist etwa der Umsatz mit rezeptfreien Husten- und Erkältungsmitteln - laut der Interessengemeinschaft österreichischer Heilmittelhersteller - gleich in der ersten Februar-Woche um 73 Prozent eingebrochen.