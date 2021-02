Zwölfjähriger Bub pflanzte mehr als 3500 Bäume

Aarav verfolgt bei seiner Mission den Klimawandel zu stoppen das Motto „each one teach one, to plant one“ (Übersetzt: „jeder lehrt einen, einen zu pflanzen“). Gemeinsam mit Freunden und Familie mobilisierte der junge Aktivist bereits zahlreiche Menschen, wodurch bereits mehr als 3500 Bäume für ein besseres Klima gepflanzt werden konnten.