1000 Obstbäume für das Stiefingtal

Helmut Hengsberger, Obmann des Obst- und Gartenbauvereins in Heiligenkreuz am Waasen, unterstützt die Obstbaumpflanzaktion. Besonders wichtig ist ihm die fachgerechte Pflanzung der Bäume: „Um einen eigenen, selbst gemachten guten Apfelsaft und Most genießen zu können, müssen wir die alten Apfelsorten erhalten und pflegen. Dazu gehören der Schnitt, die Düngung und die Stärkung über das Blatt.“ Sein umfangreiches Wissen über Sortenerhaltung alter Obstarten gibt er in verschiedensten Pflanz-, Schnitt- und Baumstärkungskursen weiter: „Um die Bodengesundheit und die Biodiversität zu erhalten, müssen wir die Bäume organisch und nur im äußeren Kronenbereich düngen. Die Pflanzenstärkung wird durch Mikroorganismen erzielt. Die Stärkung kann auch über die Blattaufnahme erfolgen, dafür ist Schachtelhalm- und Brennnesselextrakt bestens geeignet. Diese kann man selbst zu Hause problemlos herstellen.“