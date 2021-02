Innsbruck: Impfstart für Über-80-Jährige im März

In Innsbruck soll ab dem 3. März mit der Impfung der betagten Bürger begonnen werden. Über 1300 Erstimpfungen wurden bereits durchgeführt. Derzeit würden noch vorwiegend Ärzte und Berufsgruppen aus dem Gesundheitsbereich geimpft, wurde am Montag in einer Aussendung mitgeteilt.