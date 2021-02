Corona-Jahr sorgte für Rekord bei den Anfragen

„Am Anfang gab es eine Verfünffachung der Anfragen“, sagt AKOÖ-Präsident Johann Kalliauer. Auch die Homepage wurde doppelt so viel genutzt wie im Jahr davor. Nach dem März-Wochenende, an dem der erste Lockdown verkündet wurde, waren es bis zu 6.000 Anrufe am Tag. In einem normalen Jahr gebe es vielleicht 600 bis 900 am Tag, jetzt seien es Phasen mit 1.200 bis 2.000 telefonischen Anfragen täglich. Sogar Steuerberater hätten sich nach der korrekten Lohnabrechnung in der ersten Variante der Kurzarbeit erkundigt.