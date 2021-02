Amazon eröffnet drittes Verteilzentrum in Wien

Der US-Versandhändler Amazon hat sein drittes Verteilzentrum für den Großraum Wien in Betrieb genommen. Der Standort in der Schemmerlstraße 70 mit 6000 Quadratmetern Hallenfläche und 700 Quadratmetern Bürofläche sei Ende vergangener Woche in Betrieb genommen worden, teilte der Entwickler der Immobilie Go Asset am Montag mit.