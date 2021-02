Grazer Bürgerinitiative nimmt es mit Amazon auf

Enttäuscht über Politik

Irmgard Bauer wohnt seit 59 Jahren in dem betroffenen Gebiet. Die Vorstellung, was nun aus ihrer Heimat werden soll, ruft Trauer und Wut in ihr hervor: „Vor rund zwanzig Jahren hat man uns bei der Umwidmung versprochen, dass hier kleines Gewerbe angesiedelt wird. Jetzt will ein internationaler Konzern bauen, der vorrangig in den Nachtstunden mit Lkw über 7,5 Tonnen Waren anliefert. Ich wohne hier quasi mein ganzes Leben und dann so etwas“, fürchtet die unmittelbare Anrainerin unerträgliche Lärmbeeinträchtigung.