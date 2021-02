„Auf den Bergen herrscht noch tiefster Winter“

„Krone“: Johann F. (60) wurde am Samstag von einer Lawine am Warscheneck in den Tod gerissen. Ein anderer Alpinist hatte vor zwei Wochen bei einem mächtigen Lawinenabgang in Hinterstoder viel Glück, kam davon. Wie ist die aktuelle Schneelage?

Christoph Preimesberger: Im Flachland ist es fast frühlingshaft, aber man darf bei der Planung nicht vergessen, dass am Berg tiefster Winter ist und viel Schnee liegt. Wir haben Lawinenwarnstufe 2, man muss sich aber auch die Beschreibung für den jeweiligen Berg anschauen. Durch die Temperaturen fängt der Schnee langsam zu schmelzen an und dadurch sind ganze Hänge teilweise vereist.