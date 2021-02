Tipps für Lehrlinge: Die Messe ist jetzt online

Wer einen Messerundgang unternehmen will, der loggt sich unter messe4lehre.at ein, erstellt ein Konto - und schon kann er durch die virtuelle Halle schlendern. Natürlich ist ein Messebesuch auch ohne Anmeldung möglich. „Wir empfehlen jedoch die Registrierung, da man dann bei den Live-Auftritten Fragen stellen und an Betriebe seine Bewerbungsunterlagen senden kann“, so Dieter Pfeiffer, der Entwickler der Plattform.