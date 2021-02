Mysteriöse Messerattacke auf Betrunkenen in Wien

Kurz vor Mitternacht bemerkten Streifenpolizisten den 20-Jährigen, als dieser gerade versuchte, mehrere Mistkübel umzustoßen. Wie Polizeisprecher Daniel Fürst am Sonntag berichtete, gab der junge Mann, der „offensichtlich alkoholisiert“ gewesen sei, an, zuvor mit zwei unbekannten Männern in Streit geraten zu sein. Dabei sei es zur Messerattacke gekommen.