Wie (un)sicher sind die steirischen Gefängnisse?

„Brauchen dringend Verstärkung“

Bis zu jenen Vorfällen, die die Dringlichkeit der Maßnahmen unverblümt aufzeigten. Die Politik hat den Handlungsbedarf erkannt, die Sanierung wird vorgezogen, jetzt schon werden Häftlinge in andere Anstalten verlegt. Etwa auch in die JA Jakomini. Was für die Beamten dort natürlich auch Herausforderungen bringt. „Es ist löblich, wenn auf die Vorfälle in der Karlau reagiert wird. Bei uns ist das leider anders, wir benötigen dringend Verstärkung und vor allem eine Sicherheitsabteilung“, appelliert Mario Raudner, Vorsitzender des Dienststellenausschusses.