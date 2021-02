Burgenland Tourismus verlängert Corona-Kasko

Dies bringe Gästen Sicherheit und dem Burgenland als Tourismus-Destination einen Vorteil für die Sommersaison, teilte der Burgenland Tourismus am Freitag mit. Gäste würden so im Fall einer Covid-bedingten Stornierung unbürokratisch aufgefangen, so Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).