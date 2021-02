Burgenland empfiehlt sich dem Bund als Testregion

Teststraßen auf Parkplätzen

Laut Tunkel sind Teststraßen in Gehdistanz zu den Thermenhotels oder auf den Parkplätzen vorgesehen. Das Ergebnis komme per SMS, danach folge der Check-in im Hotel oder der Thermeneintritt. Die Gültigkeit für den Test gibt Tunkel mit der Dauer des Aufenthaltes an. „Wir sind für eine Öffnung mit Augenmaß.“ Daher sei man gerne bereit, „die hervorragenden Sicherheitskonzepte im laufenden Betrieb zu testen“, so Doskozil.