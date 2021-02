Streit um Ärztezentren: „Mediziner sind bereit“

Primärversorgungszentren mit Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten sollen die hausärztliche Versorgung in Zukunft ergänzen. In Tirol gibt es im Gegensatz zu anderen Bundesländern aber immer noch kein einziges Zentrum. In einem „Krone“-Interview hatte Andreas Huss, Obmann-Stellvertreter der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) gemeint, die Ärztekammer stehe auf der Bremse.