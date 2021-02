Kassen-Fusion: „Nicht alles ist zentral machbar“

„Krone“: Herr Huss, Herr Salzburger. Vor einem Jahr ist die Tiroler Gebietskrankenkasse mit den anderen Landes-Kassen zur Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) verschmolzen? Seither hört man in Tirol wenig bis nichts mehr von den Primärversorgungszentren, die als Ergänzung zur hausärztlichen Versorgung gedacht sind. Braucht es die jetzt nicht mehr?

Huss: Das Projekt läuft. Und das Konzept ist stimmig, weil die Bevölkerung in den Primärversorgungseinrichtungen neben Ärzten auch Pflegekräfte, Therapeuten und Sozialberater konsultieren können. Andere Bundesländer sind aber wesentlich weiter als Tirol. Zum Beispiel Oberösterreich, wo es bereits sechs Primärversorgungszentren gibt. In Tirols steht die Ärztekammer auf der Bremse.

Salzburger: Die Verhandlungen mit der Ärztekammer laufen. Wir orten in den Regionen - bei den Ärzten vor Ort - Offenheit für diese Zentren. Bis 2022 wollen wir sieben Standorte in Tirol haben. In einigen Regionen sind wir in den Verhandlungen schon recht weit.